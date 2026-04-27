Приставы ищут зятя Михаила Шаца* из-за накопившихся долгов по ИП

Российские приставы разыскивают зятя юмориста Михаила Шаца* из-за накопившихся налоговых долгов. Об этом сообщает SHOT.

Речь идёт о 27-летнем Семёне Шмелёве. По данным источника, он вместе с супругой Софьей Шац переехал в Португалию после начала СВО, однако не закрыл оформленное ранее ИП. В результате за несколько лет образовалась задолженность.

В отношении Шмелёва были возбуждены два исполнительных производства на сумму свыше 120 тысяч рублей. Кроме того, за ним числится ещё один долг — около 190 тысяч рублей. Предприниматель прекратил деятельность только в конце 2025 года, однако задолженности остались неоплаченными.

Также отмечается, что налоговые обязательства есть и у самого Шаца* — по его ИП числится долг около 46 тысяч рублей.

Ранее сбежавший из России комик Михаил Шац* подвёл итоги своей жизни на новой родине — в Израиле. По его словам, в целом он доволен ситуацией, а жизнь стала восприниматься спокойнее и легче, ведь там с ним рядом семья, солнце, море и кофе.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.