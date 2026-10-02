Кто такая сборная Намибии: лучшие игроки и что известно о сопернике России Оглавление Какое место Намибия занимает в рейтинге ФИФА Как Намибия играет прямо перед матчем с Россией Петер Шалулиле — главная звезда Намибии Деон Хотто — автор исторической победы над Тунисом Бетуэль Музеу и Риан Ханамуб — игроки в форме Кто тренирует сборную Намибии У Намибии есть кадровые потери Встречались ли Россия и Намибия раньше Сборная Намибии перед матчем с Россией — главное Кто играет за сборную Намибии, какое место она занимает в рейтинге ФИФА и кто её главные звёзды. Всё о сопернике России перед матчем 3 октября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия сыграет с Намибией 3 октября в Екатеринбурге. Рассказываем, какое место соперник занимает в рейтинге ФИФА, кого опасаться и чем известны «Храбрые воины».

Сборная России 3 октября проведёт в Екатеринбурге товарищеский матч против Намибии. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени — в 20:00 по Екатеринбургу. Встреча на «Екатеринбург Арене» станет первой в истории между национальными командами двух стран.

На бумаге россияне заметно выше соперника: в последнем официальном рейтинге ФИФА Россия занимает 35-е место, Намибия — 121-е. Но воспринимать африканскую команду как совсем проходного соперника опасно. У «Храбрых воинов» есть опытные футболисты из чемпионатов Южной Африки и Танзании, а в 2024 году сборная впервые в своей истории вышла в плей-офф Кубка африканских наций.

Life.ru разбирается, кто играет за Намибию, как команда подходит к матчу с Россией и за какими футболистами стоит следить особенно внимательно.

Какое место Намибия занимает в рейтинге ФИФА

В официальном рейтинге ФИФА, опубликованном 20 июля 2026 года, Намибия занимает 121-е место. Лучший результат в истории команды — 68-я строчка. Следующее официальное обновление рейтинга запланировано на 7 октября, уже после встречи с Россией.

На чемпионат мира Намибия пока ни разу не выходила. Главный международный успех последних лет связан с Кубком Африки 2023 года, который прошёл в начале 2024-го. В первом туре Намибия сенсационно победила Тунис со счётом 1:0 — это была первая победа страны в истории Кубка африканских наций. Затем команда впервые добралась до стадии плей-офф.

Как Намибия играет прямо перед матчем с Россией

В Екатеринбург команда Коллина Бенджамина едет сразу после двух официальных матчей квалификации Кубка Африки-2027. 24 сентября Намибия победила Конго — 1:0. Единственный мяч на 47-й минуте забил Бетуэль Музеу. CAF отдельно отметил активную игру левого защитника Риана Ханамуба, регулярно подключавшегося к атакам.

29 сентября Намибия уступила Коморским Островам — 0:1. Таким образом, в двух последних официальных матчах команды было забито всего два мяча: Намибия начала отбор с победы 1:0 и поражения 0:1. Это хорошо описывает нынешнюю команду: она способна играть плотно и терпеливо, но не отличается высокой результативностью.

Петер Шалулиле — главная звезда Намибии

Самая известная фамилия в составе — Петер Шалулиле. 32-летний нападающий много лет был одной из главных звёзд южноафриканского «Мамелоди Сандаунз»: за шесть сезонов он забил 136 мячей во всех турнирах и выиграл с клубом африканскую Лигу чемпионов. Летом 2026 года форвард перешёл в танзанийский «Янг Африканс».

Шалулиле остаётся главным ориентиром атаки сборной. Он опасен в штрафной, хорошо открывается между защитниками и способен создать момент даже в матче, где Намибия большую часть времени играет без мяча.

Деон Хотто — автор исторической победы над Тунисом

Ещё один ключевой футболист — Деон Хотто. Именно он забил победный мяч Тунису на 89-й минуте Кубка Африки-2023 и принёс Намибии первую победу в истории турнира. Хотто много лет выступает в чемпионате ЮАР и даёт команде скорость на фланге и опыт игры под давлением.

Бетуэль Музеу и Риан Ханамуб — игроки в форме

Перед встречей с Россией отдельно стоит запомнить Бетуэля Музеу и Риана Ханамуба. Музеу забил единственный гол в сентябрьской победе над Конго. Ханамуб в том же матче активно подключался по левому краю и был одним из наиболее заметных игроков Намибии.

Для России это важная деталь: Намибия не сводит атаку только к передачам на Шалулиле. Команда умеет продвигать мяч через фланги, а крайние защитники могут подключаться высоко.

Кто тренирует сборную Намибии

Главный тренер — Коллин Бенджамин, бывший футболист сборной Намибии, значительную часть клубной карьеры проведший в Германии. Национальную команду он возглавляет с 2022 года. При нём Намибия впервые вышла в плей-офф Кубка африканских наций.

Перед матчем с Россией Бенджамин говорил, что подобные встречи нужны его футболистам именно как проверка против более рейтинговых команд и как опыт игры в непривычной среде.

У Намибии есть кадровые потери

На сентябрьско-октябрьский цикл Намибия приехала не в оптимальном составе. По данным национальной федерации, из-за травм выбыли Принс Тжиуэза, Тули Нашишуа и Дэвид Ндеуньема, Алекс Мумбанго столкнулся с проблемой документов. Позже Стоффел Витбеен получил перелом лодыжки, а состояние Чарльза Хамбиры оценивали после столкновения головой.

При этом костяк команды и её самые узнаваемые атакующие футболисты остаются в распоряжении тренерского штаба.

Встречались ли Россия и Намибия раньше

Нет. Игра 3 октября станет первой встречей национальных сборных России и Намибии. Более того, сборная России впервые в истории проведёт матч в Екатеринбурге.

Матч состоится на «Екатеринбург Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени, или в 20:00 по местному. Все последние новости, стартовые составы, трансляцию и результат встречи Life.ru соберёт в отдельном хабе «Россия — Намибия 3 октября 2026: онлайн, составы, где смотреть и результат».

Сборная Намибии перед матчем с Россией — главное

Намибия занимает 121-е место в официальном рейтинге ФИФА, Россия — 35-е.

Команды встретятся впервые в истории.

Главная звезда Намибии — форвард Петер Шалулиле, летом перешедший в «Янг Африканс».

Деон Хотто — автор исторического победного гола Тунису на Кубке Африки.

В сентябре Намибия победила Конго 1:0 и уступила Коморским Островам 0:1.

Матч Россия — Намибия начнётся 3 октября в 18:00 мск на «Екатеринбург Арене».

Авторы Александра Новоселова