Россия — Намибия 3 октября 2026: онлайн, составы, где смотреть и результат

Сборная России 3 октября впервые сыграет с Намибией. Матч пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 18:00 мск. Life.ru ведёт один обновляемый хаб: от превью и составов до live и финального результата.

Сборная России по футболу 3 октября проведёт второй матч осеннего сбора. Команда Валерия Карпина сыграет в Екатеринбурге со сборной Намибии. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени — в 20:00 по местному.

Это будет первая встреча России и Намибии в истории и одновременно первый матч национальной команды России в Екатеринбурге. Life.ru собирает на одной странице всю актуальную информацию: где смотреть прямую трансляцию, составы, ход игры и итоговый результат.

Россия — Намибия 3 октября 2026: дата, время и место матча

Матч: Россия — Намибия.

Дата: 3 октября 2026 года, суббота.

Начало: 18:00 по московскому времени, 20:00 по Екатеринбургу.

Стадион: «Екатеринбург Арена», Екатеринбург.

Статус: BETBOOM товарищеский матч сборных.

Накануне, 2 октября, обе команды проведут на «Екатеринбург Арене» официальные предматчевые тренировки и пресс-конференции. Сначала с журналистами встретится сборная Намибии, затем — команда России.

Где смотреть матч Россия — Намибия 3 октября

Прямую трансляцию матча Россия — Намибия покажет Первый канал. Смотреть встречу онлайн можно будет также на сайте 1tv.ru и в онлайн-кинотеатре Okko. РФС отдельно подтвердил, что Okko подготовит предматчевую и послематчевую студии с разбором составов и игры.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Поэтому подключаться к трансляции стоит заранее: предматчевые студии и объявление стартовых составов ожидаются до начала встречи.

Онлайн матча Россия — Намибия

Life.ru будет обновлять этот материал по ходу игрового дня. Здесь появятся подтверждённые стартовые составы, ключевые события матча, голы, замены и итоговый счёт.

До матча: Россия — Намибия — 0:0. Матч ещё не начался.

Состав сборной России на осенний сбор

РФС вызвал на осенний сбор четыре вратаря и большую группу полевых игроков. Перед матчем с Намибией в распоряжении тренерского штаба находятся следующие футболисты:

Вратари: Матвей Сафонов, Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев, Александр Максименко.

Защитники: Арсен Адамов, Мингиян Бевеев, Илья Вахания, Кирилл Данилов, Игорь Дивеев, Турпал-Али Ибишев, Данил Круговой, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов.

Полузащитники: Алексей Батраков, Кирилл Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Артём Карпукас, Матвей Кисляк, Алексей Миранчук, Иван Обляков, Максим Петров, Данил Пруцев, Лечи Садулаев, Наиль Умяров.

Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Александр Соболев, Константин Тюкавин.

Стартовый состав России на матч с Намибией станет известен ближе к началу встречи и будет добавлен в этот материал сразу после официального объявления РФС.

Каким может быть состав России после победы над Ираном

29 сентября Россия обыграла Иран со счётом 2:0. Оба мяча забил Александр Головин. В стартовом составе той встречи вышли Матвей Сафонов, Илья Вахания, Игорь Дивеев, Виктор Мелёхин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Константин Тюкавин и Александр Головин.

Матч с Намибией — вторая из трёх игр за короткий цикл, а уже 6 октября России предстоит встреча с Нигерией. Поэтому тренерский штаб может провести ротацию. Вызов четырёх вратарей тоже не случаен: тренер вратарей Виталий Кафанов заранее говорил, что штаб хочет дать игровое время всем голкиперам. Точный стартовый состав заранее не объявлен.

Состав Намибии: кого ждать на поле

Главный тренер Намибии Коллин Бенджамин подходит к матчу с несколькими кадровыми потерями. Из сентябрьского цикла из-за травм выпали Принс Тжиуэза, Тули Нашишуа и Дэвид Ндеуньема, Стоффел Витбеен получил перелом лодыжки. При этом в обойме остаются главные атакующие лидеры.

Ключевые игроки Намибии — Петер Шалулиле, Деон Хотто, Бетуэль Музеу и Риан Ханамуб. Шалулиле — самый известный форвард команды и бывшая звезда «Мамелоди Сандаунз», летом перешедшая в «Янг Африканс». Музеу забил победный гол Конго 24 сентября, а Ханамуб был одним из наиболее активных игроков той встречи.

Официальный стартовый состав Намибии также будет добавлен после объявления команд в день матча.

В какой форме Россия подходит к игре

Россия начала осенний отрезок победой над Ираном — 2:0. До этого в 2026 году команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа 3:1, сыграла 0:0 с Мали, уступила Египту 0:1, а затем победила Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго с одинаковым счётом 3:0.

После Намибии сборной России предстоит ещё один матч: 6 октября в Нижнем Новгороде команда сыграет с Нигерией.

В какой форме Намибия подходит к игре

Намибия перед поездкой в Екатеринбург провела два официальных матча отбора Кубка Африки-2027. 24 сентября команда победила Конго 1:0 благодаря голу Бетуэля Музеу, 29 сентября уступила Коморским Островам 0:1.

Сборная занимает 121-е место в официальном рейтинге ФИФА. Россия — 35-я. При этом Намибия уже показывала, что умеет осложнять жизнь более статусным соперникам: на Кубке Африки она обыгрывала Тунис и впервые в истории выходила в плей-офф турнира.

Россия и Намибия встречались раньше?

Нет. Матч 3 октября станет первой очной встречей национальных команд России и Намибии. Для российской сборной это также первый матч в Екатеринбурге.

Билеты на Россия — Намибия

Продажу билетов ведёт официальный билетный партнёр РФС — «Яндекс Афиша». На старте продаж стоимость начиналась от 500 рублей. Для посещения товарищеского матча Fan ID не требуется.

Перед игрой у «Екатеринбург Арены» запланирован фестиваль болельщиков с участием бывших футболистов сборной России, в том числе Олега Шатова, Руслана Пименова, Романа Широкова и Дениса Глушакова.

Россия — Намибия: результат матча

Итоговый счёт будет добавлен сюда сразу после финального свистка. Этот же URL останется главным документом по матчу: отдельную новость «чем закончился матч» создавать не нужно, если нет самостоятельного сильного инфоповода.

Россия — Намибия 3 октября: главное перед матчем