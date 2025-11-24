Адольф Гитлер в пятый раз идёт на выборы в Намибии

В Намибии политик по имени Адольф Гитлер Уунона в пятый раз намерен баллотироваться на региональных выборах в округе Омпунджа. Чиновник возглавляет округ с 2004 года и уже переизбирался, но оставлять должность не хочет. Об этом пишет Bild.

Сам политик давно стесняется своего имени. По его словам, так его назвал отец, не особо разбираясь, кем был Гитлер. Сейчас чиновник предпочитает представляться коротко — Адольф, а иногда опускает второе имя и называет себя — Адольф Уунона. На последних выборах он набрал 85% голосов избирателей. Однако сейчас граждане настроены скептически. Голосование пройдёт в округе 26 ноября. Чиновника обвиняют, что он не занимается развитием региона, а дороги, больницы и школы пришли в плохое состояние.

«Мы платим ему не за то, чтобы он играл в карты на работе», — цитирует издание одного из местных жителей.

