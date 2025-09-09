Мессенджер MAX
9 сентября, 08:28

Российские вузы стали кузницей кадров для африканских чиновников

Исследование ВШЭ: Россия вошла в топ-10 стран по обучению африканских чиновников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Россия вошла в число десяти наиболее популярных стран для получения высшего образования среди действующих высокопоставленных государственных служащих африканских стран. Такие данные содержатся в экспертно-аналитическом справочнике Центра изучения Африки НИУ ВШЭ «Африка 2025. Возможности и риски», с которым ознакомились «Ведомости».

Всего российские вузы окончили 22 представителя правительств и парламентов государств Африки, преимущественно из Анголы, Намибии, Мали, Мозамбика и Республики Конго. Согласно исследованию, около 45% глав африканских государств получили образование в бывших метрополиях и лишь 13% обучались на родине, тогда как остальные выбирали для обучения страны, не имевшие колоний, включая Россию, Китай и США. Безусловным лидером по числу выпускников, занимающих ключевые посты в Африке, стала Франция, в учебных заведениях которой обучались 114 высокопоставленных чиновников. За ней следуют Великобритания (94 человека), США (78 человек) и Португалия (41 человек).

Наибольший интерес у африканцев вызывают медицинские и технические специальности, особенно в сфере энергетики и строительства. Работа с африканскими студентами является одним из ключевых направлений российской внешней политики в контексте «мягкой силы», а многие представители современных африканских элит получили образование ещё в СССР, что способствует развитию двустороннего сотрудничества.

К слову, общая численность иностранных студентов в российских вузах в 2024 году достигла 376 тысяч человек, что на 40 тысяч превышает показатели предыдущего года. Более 35 тысяч из них составляют граждане африканских государств.

Ранее стало известно о намерении перевести все бюджетные места для студентов, обучающихся по медицинским и фармацевтическим направлениям в российских вузах, в разряд целевых. Данный законопроект получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности российского правительства. В случае несоблюдения условий договора обучающиеся столкнутся с существенными финансовыми последствиями, а именно – с необходимостью полной компенсации государственных средств, потраченных на их образование, а также уплатой штрафа, вдвое превышающего эту сумму.

