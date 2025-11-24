Наблюдатели представили стратегию усиления общественного контроля за выборами 2026 года

В Москве состоялся Всероссийский конгресс наблюдателей, участники которого разработали стратегию усиления общественного контроля за федеральными выборами 2026 года. О результатах масштабного мероприятия, организованного Корпусом «За чистые выборы» и Фондом президентских грантов, сообщается в материале Независимого общественного мониторинга (НОМ).

В работе конгресса приняли участие более 700 наблюдателей, которые в ходе дискуссий и стратегических сессий сформировали конкретные предложения по совершенствованию избирательного процесса. Ключевыми идеями стали внедрение искусственного интеллекта для верификации данных, создание общественных советов при избиркомах и учреждение Дня наблюдателя.

Участники единогласно подчеркнули готовность применять полученные знания и проводить независимый контроль как единое сообщество. В обращении к организаторам прозвучали предложения о ежегодном проведении конгресса и развитии межрегионального сотрудничества наблюдателей. Особое внимание было уделено подготовке кадров и противодействию фейковой информации с привлечением экспертизы АНО «Диалог».

Ранее в Госдуме заявили, что у Запада появилась стратегия вмешательства в выборы в ГД в 2026 году. По словам депутатов, западные политики изобрели кампанию против избирателей из числа участников специальной военной операции.