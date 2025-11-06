На Западе готовится масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО на предстоящих выборах в Госдуму‑2026. Об этом рассказал председатель комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«К традиционным акциям по дискредитации избирательных списков «Единой России» недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», — сказал парламентарий.

По его словам, эту стратегию зафиксировали в резолюции брюссельской конференции, на которой на прошлой неделе присутствовали «беглые иноагенты, различного рода экстремисты и представители террористических организаций». Вместе с депутатами Европарламента и ПАСЕ собравшиеся в Брюсселе отщепенцы разрабатывали масштабную кампанию. Россия узнала, что планы Запада по дискредитации ветеранов СВО на выборах в Госдуму в настоящее время вовсю отрабатываются.

«Отщепенцы надеются выиграть соревнование за оскудевшее финансирование западных кураторов, которые стали более разборчивы», — заметил председатель комиссии Госдумы и добавил, что грязные деньги от Европы получат «самые гнусные и изобретательные в очернении» Родины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны устроили настоящую информационную кампанию об отмене российско-американской встречи в столице Венгрии Будапеште. По её сведениям, информационная атака велась с привлечением искусственного интеллекта, журналистов СМИ и блогеров.