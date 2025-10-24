Захарова: Запад запустил информационную кампанию об отмене саммита РФ и США

Западные страны устроили настоящую информационную кампанию об отмене российско-американской встречи в столице Венгрии Будапеште. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии «СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности» в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов.

«Страны договорились и готовились к встрече. Но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всём мире ощущение того, что всё идёт якобы к их отмене. Люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться с тем, что эти переговоры не нужны, не состоятся, что-то должно с ними произойти, и это массово окутало всю планету», — сказала дипломат.

Она отметила, что информационная атака велась Западом с привлечением искусственного интеллекта, журналистов СМИ и блогеров.

Ранее в Белом доме заявили, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, российский лидер отметил, что встреча в Венгрии переносится, чтобы у сторон было больше времени на подготовку. Однако западные СМИ широко растиражировали якобы отмену переговоров.