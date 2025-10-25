Сектор Газа
25 октября, 05:10

Экс-сотрудник ЦРУ предостерёг Запад от провокаций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Скотт Риттер, бывший сотрудник ЦРУ, заявил, что Западу не следует испытывать терпение России постоянными провокациями. Он высказал это мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

Риттер отметил, что Россия всегда старалась избежать эскалации конфликта, в отличие от киевских властей.

«Эскалация всегда была стратегией Украины, потому что Киев жаждет, чтобы НАТО превратилось в полноценного участника конфликта, а Россия не делает ничего, что могло бы этому способствовать», — заявил он.

Эксперт также напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина. Глава РФ ранее анонсировал жестки ответ на удары по территории страны американскими дальнобойными ракетами Tomahawk. Риттер с уверенностью добавил, что Москва ответит, если возникнет такая необходимость.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны устроили настоящую информационную кампанию об отмене российско-американской встречи в столице Венгрии Будапеште. По её сведениям, информационная атака велась с привлечением искусственного интеллекта, журналистов СМИ и блогеров.

Лия Мурадьян
