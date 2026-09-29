Оформивший дубль в игре с Ираном Головин сообщил, что подвернул голеностоп
Александр Головин. Обложка © Telegram / РФС | Сборная России по футболу
Полузащитник сборной России Александр Головин сообщил, что подвернул голеностоп в товарищеской игре с командой Ирана.
«Голеностоп «зажевало» перед заменой, за 5 минут, когда в атаку выбегали, пока болит», — сказал Головин.
Игрок «Монако» появился на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и оформил дубль в первом тайме. Он покинул поле на 84-й минуте, уступив место полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву. С журналистами Головин общался с приложенным к голеностопу льдом.
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