Сборная России потеряла второго защитника «Локомотива» перед матчем с Ираном
Сильянов из-за травмы пропустит три матча сборной России
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов из-за повреждения досрочно покинул расположение сборной России и пропустит три ближайших товарищеских матча национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.
25-летний футболист уже вернулся в расположение клуба. С 2022 года Сильянов провёл за сборную России 18 матчей и забил два мяча.
Это уже вторая потеря «Локомотива» в национальной команде за несколько дней. 22 сентября клуб сообщил, что из-за травмы матчи с Ираном, Намибией и Нигерией также пропустит защитник Евгений Морозов.
Таким образом, из футболистов «Локомотива» в расположении сборной остался только вратарь Антон Митрюшкин. Изначально в окончательный состав национальной команды на осенний сбор вошли все трое.
Первую встречу сборная Валерия Карпина проведёт 29 сентября против Ирана в Казани. Затем россияне 3 октября сыграют с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября примут Нигерию в Нижнем Новгороде.
Матч с Ираном состоится на «Казань Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Ранее стал известен состав сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. В заявку вошли 29 футболистов.
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