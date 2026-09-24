«Ничего не изменилось»: Карпин не ждёт скорого возвращения российского футбола на мировую арену
Карпин не чувствует приближения допуска России к международному футболу
Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пока не видит признаков скорого возвращения российских команд на международные турниры.
«По моим ощущениям, ничего не изменилось. Пока не чувствую приближения допуска», — сказал Карпин в разговоре с «Матч ТВ».
Национальная команда России в это время проводит товарищеские встречи. Уже 29 сентября сборная сыграет с Ираном в Казани. Затем команда Карпина встретится с Намибией 3 октября в Екатеринбурге, а 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Ранее Life.ru писал, что тренер сборной России Валерий Карпин надеется на возвращение российского футбола на международную арену к 2028 году, поскольку отбор на Евро начнётся в марте 2027-го. С 2022 года сборная и клубы отстранены, и, по данным The Times, ФИФА пока не планирует обсуждать допуск — россияне пропустят и ЧМ-2026.
Больше новостей о сборной России, РПЛ и мировом футболе — в разделе «Спорт» на Life.ru.