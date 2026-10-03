Сафонов внезапно уехал из сборной России за несколько часов до игры с Намибией

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов покинул расположение сборной России перед товарищеским матчем с Намибией. Об этом РИА «Новости» сообщили два не связанных друг с другом источника.

Причина отъезда 27-летнего голкипера на данный момент не называется. Ещё накануне Сафонов находился вместе с командой в Екатеринбурге и участвовал в открытой тренировке на «Екатеринбург Арене».

«Матвей Сафонов покинул расположение сборной России по футболу», — сообщили собеседники агентства.

На нынешний сбор национальной команды помимо Сафонова были вызваны ещё три вратаря — Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев и Александр Максименко. До начала сбора тренер голкиперов Виталий Кафанов говорил, что штаб рассчитывает дать игровое время всем вратарям.

29 сентября Сафонов полностью провёл встречу со сборной Ирана в Казани, завершившуюся победой России со счётом 2:0. Для голкипера этот матч стал девятым «сухим» за национальную команду — по этому показателю он вышел на седьмое место в истории сборной.

Матч России и Намибии состоится 3 октября на «Екатеринбург Арене» и начнётся в 18:00 мск. Сборные прежде никогда не встречались. Следующую игру команда Валерия Карпина проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде против Нигерии.