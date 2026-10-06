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Опубликовано 6 октября, 23:36

Сборная России пропустила три гола впервые после Евро-2020

Обложка © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

Сборная России впервые за пять лет пропустила три гола в одном матче. Команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией со счётом 3:3.

В последний раз россияне пропускали три мяча 21 июня 2021 года. Тогда в матче Евро-2020 сборная России уступила Дании со счётом 1:4.

С весны 2022 года российская команда не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Сборная проводит только товарищеские матчи.

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Как писал Life.ru, Нигерия открыла счёт уже на 10-й минуте. Отличился Келечи Ихеаначо. На 78-й минуте Питер Эдокполор удвоил преимущество африканской команды. На четвёртой добавленной минуте Акор Адамс забил третий мяч Нигерии и установил итоговый счёт — 3:3.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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