Сборная России пропустила три гола впервые после Евро-2020

Сборная России впервые за пять лет пропустила три гола в одном матче. Команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией со счётом 3:3.

В последний раз россияне пропускали три мяча 21 июня 2021 года. Тогда в матче Евро-2020 сборная России уступила Дании со счётом 1:4.

С весны 2022 года российская команда не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Сборная проводит только товарищеские матчи.

Как писал Life.ru, Нигерия открыла счёт уже на 10-й минуте. Отличился Келечи Ихеаначо. На 78-й минуте Питер Эдокполор удвоил преимущество африканской команды. На четвёртой добавленной минуте Акор Адамс забил третий мяч Нигерии и установил итоговый счёт — 3:3.