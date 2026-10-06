Сборная России сыграла вничью с Нигерией со счётом 3:3

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Нигерийцы открыли счёт уже на 10-й минуте — отличился Келечи Ихеаначо. Россия ответила на 30-й минуте голом Лечи Садулаева.

Перед самым перерывом Матвей Кисляк вывел команду Валерия Карпина вперёд, а на 54-й минуте Алексей Миранчук увеличил преимущество хозяев — 3:1.

Однако удержать победный счёт россиянам не удалось. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание Нигерии, а уже на четвёртой добавленной минуте Акор Адамс сравнял счёт.

Матч проходил на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Для России эта встреча стала заключительной на нынешнем учебно-тренировочном сборе. В предыдущей очной встрече сборные России и Нигерии также не смогли определить победителя. В июне 2025 года матч в Москве завершился со счётом 1:1.

Ранее Life.ru сообщал, что сборная России разгромила Намибию со счётом 6:0 в Екатеринбурге. По мячу тогда забили Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин и Максим Петров, а Максим Глушенков оформил дубль. После этой крупной победы команда Валерия Карпина отправилась в Нижний Новгород на заключительную игру сбора против Нигерии.