ЦСКА разгромил «Родину» 3:0 и вышел на первое место в РПЛ

Московский ЦСКА разгромил «Родину» со счётом 3:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги и как минимум временно вышел на первое место в таблице. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

Счёт на 24-й минуте открыл Данил Круговой. Спустя 11 минут преимущество армейцев увеличил Иван Обляков, а на 80-й минуте полузащитник оформил дубль и установил окончательный результат.

Для «Родины» эта игра стала первой под руководством Джонатана Альбы. Испанский специалист возглавил московскую команду 8 октября после отставки Хуана Диаса.

После десяти матчей ЦСКА набрал 22 очка и возглавил таблицу. Армейцы остаются единственной командой чемпионата, которая ещё не проигрывала в нынешнем сезоне. «Зенит» и «Краснодар» имеют по 21 баллу, «Спартак» — 20.

При этом первое место ЦСКА пока не гарантировано по итогам тура. Если московское «Динамо», имеющее 19 очков после девяти матчей, победит «Рубин», оно сравняется с армейцами по очкам и выйдет выше благодаря большему числу побед.

«Родина» с пятью очками остаётся на предпоследней, 15-й строчке. В следующем туре ЦСКА 18 октября примет московское «Динамо», а «Родина» 19 октября сыграет дома с «Оренбургом».

Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей. Тогда армейцы победили со счётом 3:1 и набрали 19 очков. Перед встречей с «Родиной» команда оставалась одной из немногих в чемпионате без поражений.