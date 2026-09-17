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Опубликовано 17 сентября, 19:51

ЦСКА обыграл «Динамо» Махачкалу и продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:1 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Анжи-Арене» в Каспийске и получилась насыщенной событиями с первых минут.

Счёт в матче открылся уже на 13-й минуте, когда защитник хозяев Махмуд Махамаджонов срезал мяч в собственные ворота. Однако радость армейцев длилась недолго — на 20-й минуте Гамид Агаларов точным ударом восстановил равновесие. Решающие события развернулись во второй половине игры: сначала арбитр отменил гол хозяев из-за положения вне игры, на 69-й минуте Лусиано Гонду вывел ЦСКА вперёд, ассистировал ему полузащитник Иван Олейников, для которого эта передача стала первой в составе московского клуба после перехода из самарских «Крыльев Советов». Точку в матче поставил Имран Фиров, поразивший ворота хозяев на 79-й минуте и установивший окончательный счёт — 3:1.

Благодаря этой победе ЦСКА продлил беспроигрышную серию в текущем сезоне чемпионата России до девяти матчей. В активе армейцев пять побед и четыре ничьи, что позволило команде набрать 19 очков и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, остаётся на седьмом месте с 12 баллами.

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В следующем туре ЦСКА 11 октября примет на своём поле столичную «Родину», а махачкалинское «Динамо» днём ранее, 10 октября, отправится в гости к «Оренбургу».

Ранее Life.ru рассказывал о разгромной победе московского «Динамо» над «Ростовом». Бело-голубые ушли на перерыв в чемпионате на втором месте в турнирной таблице, уступая лишь «Краснодару».

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Артур Лапсаков
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