ЦСКА обыграл «Динамо» Махачкалу и продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:1 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Анжи-Арене» в Каспийске и получилась насыщенной событиями с первых минут.

Счёт в матче открылся уже на 13-й минуте, когда защитник хозяев Махмуд Махамаджонов срезал мяч в собственные ворота. Однако радость армейцев длилась недолго — на 20-й минуте Гамид Агаларов точным ударом восстановил равновесие. Решающие события развернулись во второй половине игры: сначала арбитр отменил гол хозяев из-за положения вне игры, на 69-й минуте Лусиано Гонду вывел ЦСКА вперёд, ассистировал ему полузащитник Иван Олейников, для которого эта передача стала первой в составе московского клуба после перехода из самарских «Крыльев Советов». Точку в матче поставил Имран Фиров, поразивший ворота хозяев на 79-й минуте и установивший окончательный счёт — 3:1.

Благодаря этой победе ЦСКА продлил беспроигрышную серию в текущем сезоне чемпионата России до девяти матчей. В активе армейцев пять побед и четыре ничьи, что позволило команде набрать 19 очков и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, остаётся на седьмом месте с 12 баллами.

В следующем туре ЦСКА 11 октября примет на своём поле столичную «Родину», а махачкалинское «Динамо» днём ранее, 10 октября, отправится в гости к «Оренбургу».

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