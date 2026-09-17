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Опубликовано 17 сентября, 16:46

«Пьют как кони, но из того же теста»: Игнашевич объяснил, что объединяет футболистов и хоккеистов

Игнашевич: Хоккеисты, в отличие от футболистов, пьют как лошади

Сергей Игнашевич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сергей Игнашевич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о различиях между футболистами и хоккеистами, а также отметил, что представители двух видов спорта во многом похожи. Об этом он заявил в шоу «Кто здесь Царь?».

По словам экс-футболиста, хоккеисты и футболисты отличаются отношением к отдыху и нагрузкам. Игнашевич привёл в пример историю, которую ранее рассказывал Игорь Шалимов о встрече с хоккеистом Вячеславом Быковым.

«Хоккеисты пьют как лошади, в отличие от футболистов. Шалимов недавно рассказал историю про встречу с Быковым в Швейцарии, когда они играли. Они ночью сидели и что-то праздновали. На следующий день у Шалимова была тренировка, на которую он не мог выйти, а у хоккеистов была игра. Так они вышли и ещё по две забросили», — сказал Игнашевич.

При этом бывший игрок сборной России отметил, что между хоккеистами и футболистами много общего. По его словам, представители этих видов спорта часто общаются и даже участвуют в матчах друг друга. А вот с игроками в баскетбол, волейбол и теннис он особого родства не видит.

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Юрий Лысенко
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