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Опубликовано 11 сентября, 16:53

«Это всё, конечно, весело, но...» Мбаппе раскрыл отношение к мемам про диктатора

Мбаппе раскритиковал мемы, в которых его изображают диктатором

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что неоднозначно относится к мемам про «диктатора». В интервью, опубликованном аккаунтом премии «Золотой мяч», футболист пояснил, что понимает шуточный характер публикаций, однако считает сравнение с реальными правителями-деспотами неуместным.

Мбаппе о мемах про «диктатора». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ballondorofficial

В Сети спортсмена изображают в военной форме и приписывают ему авторитарные замашки, высмеивая предполагаемое влияние на партнёров и тренеров. По словам француза, безобидная на первый взгляд шутка имеет и «менее смешную сторону».

Мбаппе напомнил, что диктаторы становились виновниками гибели людей и приносили несчастье миллионам. Футболист подчеркнул, что ничего подобного в своей жизни не совершал.

По его мнению, подобные сравнения иногда свидетельствуют о недостатке политической и человеческой осознанности. При этом форвард разделяет злые публикации и дружеские шутки близких людей.

В частности, Усман Дембеле называет партнёра по сборной Франции «Мобуту», отсылая к правителю Заира Мобуту Сесе Секо. Мбаппе объяснил, что в случае одноклубника речь идёт исключительно о дружеском юморе без желания причинить вред.

Килиан Мбаппе назван худшим игроком ЧМ по оборонительным действиям
Килиан Мбаппе назван худшим игроком ЧМ по оборонительным действиям

Летом Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. На ЧМ-2026 капитан сборной Франции забил больше всех мячей, однако его команда завершила турнир без титула.

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Юрий Лысенко
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