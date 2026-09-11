«Это всё, конечно, весело, но...» Мбаппе раскрыл отношение к мемам про диктатора

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что неоднозначно относится к мемам про «диктатора». В интервью, опубликованном аккаунтом премии «Золотой мяч», футболист пояснил, что понимает шуточный характер публикаций, однако считает сравнение с реальными правителями-деспотами неуместным.

Мбаппе о мемах про «диктатора». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ballondorofficial

В Сети спортсмена изображают в военной форме и приписывают ему авторитарные замашки, высмеивая предполагаемое влияние на партнёров и тренеров. По словам француза, безобидная на первый взгляд шутка имеет и «менее смешную сторону».

Мбаппе напомнил, что диктаторы становились виновниками гибели людей и приносили несчастье миллионам. Футболист подчеркнул, что ничего подобного в своей жизни не совершал.

По его мнению, подобные сравнения иногда свидетельствуют о недостатке политической и человеческой осознанности. При этом форвард разделяет злые публикации и дружеские шутки близких людей.

В частности, Усман Дембеле называет партнёра по сборной Франции «Мобуту», отсылая к правителю Заира Мобуту Сесе Секо. Мбаппе объяснил, что в случае одноклубника речь идёт исключительно о дружеском юморе без желания причинить вред.

Летом Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. На ЧМ-2026 капитан сборной Франции забил больше всех мячей, однако его команда завершила турнир без титула.