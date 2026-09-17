Дубль Тюкавина помог «Динамо» разгромить «Ростов» и продлить победную серию

Московское «Динамо» уверенно обыграло «Ростов» со счётом 3:0 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась полным доминированием столичной команды.

Счёт в матче открыл Константин Тюкавин на 35-й минуте, поразив ворота хозяев после точного удара. Во втором тайме бело-голубые закрепили преимущество: на 78-й минуте отличился Виктор Окишор, а точку в матче поставил снова Тюкавин, реализовавший пенальти на 88-й минуте и оформивший дубль.

Благодаря этой победе «Динамо» продлило свою выигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, а с учётом всех турниров — до шести подряд. Бело-голубые набрали 19 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая московский «Спартак» по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого на два балла больше.

«Ростов», в свою очередь, остаётся в нижней части таблицы, занимая 12-е место с 8 очками в активе.

В следующем туре «Динамо» 11 октября отправится в гости к казанскому «Рубину», а «Ростов» днём ранее, 9 октября, примет на своём поле тольяттинский «Акрон».

Ранее Life.ru писал, что «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом», продлив серию без побед в РПЛ до трёх игр. При этом южане сохранили лидерство в турнирной таблице перед перерывом на игры сборных.