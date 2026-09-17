Футболисты «Краснодара» и «Оренбурга» завершили ничьей матч серии РПЛ

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в нынешнем сезоне, завершив гостевой матч девятого тура РПЛ с «Оренбургом» со счётом 0:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик».

После этой ничьей краснодарцы набрали 21 очко и сохранили первое место в турнирной таблице. В девяти матчах чемпионата команда одержала шесть побед и трижды поделила очки с соперниками. «Быки» пока не проигрывали и в Кубке России. На групповом этапе Пути РПЛ краснодарцы выиграли три встречи, причём в двух случаях победитель определился в серии пенальти.

«Оренбург» набрал девятое очко и сразу после матча поднялся на 11-ю строчку чемпионата. В следующем туре «Краснодар» 10 октября примет петербургский «Зенит». В тот же день «Оренбург» дома встретится с махачкалинским «Динамо».

Ранее Дмитрий Аленичев был назначен главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал». О кадровом решении сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава области провёл встречу с новым наставником команды и выразил надежду, что специалист придаст футболистам дополнительный импульс и уверенность.