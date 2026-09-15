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Опубликовано 15 сентября, 11:28

Дмитрий Аленичев возглавил тульский «Арсенал»

Обложка © Telegram/ПФК «Арсенал» Тула

Обложка © Telegram/ПФК «Арсенал» Тула

Дмитрий Аленичев назначен главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал». О кадровом решении сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава области провёл встречу с новым наставником команды и выразил надежду, что специалист придаст футболистам дополнительный импульс и уверенность.

«Наши болельщики соскучились по красивой игре и победному настрою», — отметил Миляев.

По его словам, «Арсеналу» необходим смелый и атакующий футбол, который всегда был визитной карточкой Аленичева. Губернатор также пожелал тренеру успешной работы и выразил надежду, что сотрудничество принесёт клубу высокие результаты.

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Ранее миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе» со счётом 5:3 в четвёртом туре чемпионата Италии. Команда уступала 0:2 уже к 16-й минуте, но сравняла счёт до перерыва, а во втором тайме забила ещё три мяча. После четырёх туров клуб набрал 12 очков.

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Николь Вербер
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