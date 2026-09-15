Интер — Удинезе 5:3: результат матча 14 сентября 2026 года и восемь голов

«Интер» отыгрался с 0:2 и победил «Удинезе» 5:3 в матче 4-го тура Серии А. Life.ru собрал все восемь голов, составы, ключевые моменты и положение команд после игры.

Миланский «Интер» победил «Удинезе» со счётом 5:3 в матче четвёртого тура чемпионата Италии сезона-2026/27. Встреча прошла вечером 14 сентября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Гости забили два мяча уже к 16-й минуте, однако команда Кристиана Киву успела сравнять счёт ещё до перерыва, а во втором тайме отправила в ворота «Удинезе» ещё три мяча. Всего зрители увидели восемь голов.

Интер — Удинезе: счёт и результат матча 14 сентября

Серия А 2026/27, 4-й тур

Матч: «Интер» — «Удинезе»

Дата: 14 сентября 2026 года

Счёт: 5:3

Счёт после первого тайма: 2:2

Стадион: «Джузеппе Меацца», Милан

Главный судья: Лука Пайретто

Голы:

0:1 — Джеймс Абанква, 9-я минута;

0:2 — Юрген Эккеленкамп, 16-я;

1:2 — Карлос Аугусто, 26-я;

2:2 — Николо Барелла, 35-я;

3:2 — Маркус Тюрам, 57-я;

4:2 — Франческо Пио Эспозито, 67-я;

5:2 — Анж-Йоан Бонни, 79-я;

5:3 — Идрисса Гейе, 90+1-я.

Как «Удинезе» повёл 2:0 уже к 16-й минуте

Начало матча получилось для действующего чемпиона Италии почти провальным.

На девятой минуте Унаи Гомес подал с правого фланга, а оставшийся без плотной опеки Джеймс Абанква головой отправил мяч в ворота Жозепа Мартинеса.

Ещё через семь минут преимущество гостей удвоил Юрген Эккеленкамп. Кейнан Дэвис воспользовался потерей «Интера» и вывел партнёра на ударную позицию — 0:2.

Два гола за первые 16 минут «Интер» в Серии А не пропускал с октября 2020 года.

Карлос Аугусто начал камбэк «Интера»

Перелом наступил на 26-й минуте. Карлос Аугусто получил мяч примерно в 25 метрах от ворот и мощно пробил левой ногой в нижний угол — 1:2.

Бразилец снова отличился вскоре после того, как забил единственный гол «Интера» в недавнем матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

На 35-й минуте хозяева уже сравняли счёт. Маркус Тюрам нашёл в штрафной Николо Бареллу, тот сохранил мяч даже после потери равновесия и отправил его в ворота Мадуки Окойе — 2:2. К перерыву команда Киву полностью вернулась в игру.

Тюрам, Эспозито и Бонни забили трижды после перерыва

Второй тайм начался уже под диктовку «Интера».

На 57-й минуте Анди Диуф прорвался слева и прострелил в штрафную, где Маркус Тюрам в касание отправил мяч в дальний угол — 3:2.

Через десять минут миланцы провели одну из самых красивых комбинаций матча. Пётр Зелиньски завершил её передачей на Франческо Пио Эспозито, а 21-летний нападающий забил четвёртый мяч хозяев.

На 79-й минуте вышедший на замену Анж-Йоан Бонни сначала пробил во вратаря, но первым оказался на добивании — 5:2.

«Удинезе» успел ответить только в компенсированное время: Идрисса Гейе установил окончательный счёт — 5:3.

Почему камбэк «Интера» получился историческим

«Интер» выиграл матч Серии А, уступая по ходу встречи минимум в два мяча, во второй раз подряд: 5 сентября команда Киву проигрывала «Наполи» 0:2, но победила 3:2.

После матча с «Удинезе» миланцы набрали уже шесть очков в нынешнем чемпионате после того, как уступали в счёте — это лучший показатель в Серии А на данный момент.

Кроме того, четыре стартовых тура принесли «Интеру» четыре победы.

Статистика матча Интер — Удинезе

Инфографика © Life.ru

Первые минуты остались за «Удинезе», но затем преимущество хозяев стало подавляющим.

По данным официального отчёта «Интера», команда Киву нанесла 27 ударов и совершила 50 касаний мяча в штрафной площади соперника. Точность передач составила 93%.

Особенно показательна разница между стартом встречи и её концовкой: после 0:2 миланцы ответили пятью голами подряд, а «Удинезе» смог забить вновь лишь в компенсированное время.

Составы Интера и Удинезе

«Интер»: Жозеп Мартинес, Аканжи, Стоунз, Бастони, Диуф, Барелла, Зелиньски, Мхитарян, Карлос Аугусто, Тюрам, Эспозито.

На замену выходили Павар, Кёртис Джонс, Димарко, Бонни и Станкович. Главный тренер — Кристиан Киву.

«Удинезе»: Окойе, Абанква, Кабаселе, Эбоссе, Войвода, Миллер, Карлстрём, Камара, Гомес, Эккеленкамп, Дэвис.

На замену выходили Гейе, Чакветадзе, Бертола, Байо и Ловрич. Главный тренер — Коста Руньяич.

Что случилось с Джоном Стоунзом

На 62-й минуте защитник «Интера» Джон Стоунз был вынужден покинуть поле. В ходе матча сообщалось о мышечной проблеме, вместо англичанина вышел Бенжамен Павар.

Точные сроки восстановления Стоунза на момент публикации клуб не называл.

Турнирная таблица Серии А после матча Интер — Удинезе

После четырёх туров у «Интера» 12 очков из 12 возможных. Столько же набрала «Рома».

Однако римляне занимают первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

1. «Рома» — 12 очков, мячи 12:1;

2. «Интер» — 12 очков, мячи 13:6;

3. «Комо» — 10 очков, мячи 9:4;

4. «Лацио» — 10 очков, мячи 6:3.

«Удинезе» после четырёх встреч имеет четыре очка и располагается в нижней половине таблицы.

Когда следующий матч Интера

Следующий матч «Интера» превращается фактически в первую очную битву лидеров нового сезона.

19 сентября «Рома» примет «Интер» на Олимпийском стадионе в Риме. Встреча пятого тура начнётся в 18:00 по местному времени — в 19:00 мск.

Перед этим матчем обе команды имеют по четыре победы и 12 очков.

Для «Интера» сентябрь начался очень результативно: команда сначала победила «Наполи» 3:2, затем уступила мадридскому «Реалу» 1:2 в Лиге чемпионов 2026/27, а теперь устроила восьмиголевую перестрелку с «Удинезе».

Частые вопросы о матче Интер — Удинезе

Как сыграли «Интер» и «Удинезе» 14 сентября 2026 года?

«Интер» победил «Удинезе» со счётом 5:3 в четвёртом туре Серии А.

Кто забил голы в матче Интер — Удинезе?

У «Интера» забили Карлос Аугусто, Николо Барелла, Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито и Анж-Йоан Бонни. У «Удинезе» отличились Джеймс Абанква, Юрген Эккеленкамп и Идрисса Гейе.

Какой счёт был после первого тайма?

После первого тайма счёт был 2:2. «Удинезе» вёл 2:0, но «Интер» отыгрался ещё до перерыва.

Какое место занимает «Интер» в Серии А?

После четырёх туров у «Интера» 12 очков. Миланцы идут вторыми, уступая «Роме» только по разнице мячей.

Когда следующий матч «Интера»?