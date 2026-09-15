World Taekwondo разрешила проведение международных турниров в России

Международные соревнования по тхэквондо вновь смогут проходить в России. World Taekwondo отменила действовавшие в отношении страны ограничения.

Решение приняли 15 сентября на внеочередном заседании совета Всемирной федерации. Встреча состоялась в южнокорейском Чунчхоне, сообщили в Союзе тхэквондо России.

Теперь у России вновь появилась возможность принимать турниры под эгидой World Taekwondo. Конкретные соревнования и сроки их проведения пока не названы.

В начале 2026 года организация уже разрешила российским спортсменам всех возрастов выступать на международных стартах с национальным флагом и гимном. Однако запрет на проведение мероприятий в России тогда сохранился.

Ранее российские легкоатлеты обратились в ООН, МОК и World Athletics с требованием вернуть им право участвовать в международных турнирах. Письмо подписали 17 ведущих спортсменов страны.