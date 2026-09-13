Глава World Athletics признал необходимость решить вопрос с допуском россиян

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация пока не изменила позицию по допуску российских спортсменов к международным турнирам. При этом он отметил, что вопрос необходимо решать.

По словам руководителя федерации, действующие ограничения сохраняются, несмотря на продолжающиеся споры вокруг участия россиян в соревнованиях.

«Наша позиция не изменилась, и дело здесь не в политике или паспортах. Речь идет о целостности соревнований», — сказал Коу.

До этого Всероссийская федерация лёгкой атлетики обратилась в Спортивный арбитражный суд. Организация оспорила продление отстранения российских спортсменов и ограничения в отношении самой федерации.

Себастьян Коу отметил, что ситуация требует дальнейшего обсуждения. При этом конкретных сроков возможного изменения правил он не назвал. Вопрос участия российских легкоатлетов в международных стартах остаётся предметом разбирательств и решений спортивных организаций.

Международные спортивные федерации продолжают пересматривать правила участия российских и белорусских спортсменов. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально разрешила атлетам из России и Белоруссии выступать в международных соревнованиях при соблюдении установленных требований.