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Опубликовано 13 сентября, 18:53

Глава World Athletics признал необходимость решить вопрос с допуском россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация пока не изменила позицию по допуску российских спортсменов к международным турнирам. При этом он отметил, что вопрос необходимо решать.

По словам руководителя федерации, действующие ограничения сохраняются, несмотря на продолжающиеся споры вокруг участия россиян в соревнованиях.

«Наша позиция не изменилась, и дело здесь не в политике или паспортах. Речь идет о целостности соревнований», — сказал Коу.

До этого Всероссийская федерация лёгкой атлетики обратилась в Спортивный арбитражный суд. Организация оспорила продление отстранения российских спортсменов и ограничения в отношении самой федерации.

Себастьян Коу отметил, что ситуация требует дальнейшего обсуждения. При этом конкретных сроков возможного изменения правил он не назвал. Вопрос участия российских легкоатлетов в международных стартах остаётся предметом разбирательств и решений спортивных организаций.

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Международные спортивные федерации продолжают пересматривать правила участия российских и белорусских спортсменов. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально разрешила атлетам из России и Белоруссии выступать в международных соревнованиях при соблюдении установленных требований.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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