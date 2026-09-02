FIS разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально подтвердила возможность участия российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях. Соответствующее решение было принято на заседании совета организации 2 сентября.

Согласно новым правилам, спортсмены и вспомогательный персонал из России и Белоруссии получат доступ к турнирам только в нейтральном статусе. Для участия атлетам необходимо подписать специальную декларацию, в которой они обязуются соблюдать принципы нейтралитета, установленные федерацией.

В официальном сообщении FIS подчёркивается, что организация будет вести постоянный мониторинг соблюдения этих условий. В случае выявления нарушений к спортсменам будут применены санкции.

Ранее ISU расширил список российских спортсменов с нейтральным статусом: в него добавили фигуристов Киру Доможирову, Виктора Потапова, Милану Кузьмину и Дмитрия Студеникина. В общей сложности такой допуск к международным соревнованиям уже получили более 40 россиян.