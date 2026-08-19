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19 августа, 19:22

Ещё четыре российских фигуриста получили нейтральный статус от ISU

Кира Доможирова во время соревнований. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Кира Доможирова во время соревнований. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил перечень российских спортсменов, которым предоставлен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В список вошли фигуристы Кира Доможирова, Виктор Потапов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

Решение о допуске российских спортсменов к турнирам под эгидой ISU с нового сезона организация объявила 30 июня. Участие предусмотрено в нейтральном статусе и распространяется на все дисциплины, входящие в союз, — фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт.

Российские спортсмены смогут выступать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Первым международным турниром нового сезона для российских фигуристов станет этап юниорского Гран-при в китайском Сиане, который пройдёт с 20 по 22 августа.

Всего нейтральный статус уже получили более 40 российских спортсменов, среди которых представлены фигуристы всех дисциплин.

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Тем временем российские фигуристы уже отправились в китайский Сиань, где впервые с 2021 года выступят на этапе юниорской серии Гран-при ISU. На первом этапе сезона Россию в нейтральном статусе представят шесть фигуристов. В одиночном катании заявлены София Дзепка и Лев Лазарев, в парном — Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду — Мария Фефелова и Артём Валов.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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