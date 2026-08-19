«Ангелопол закончился»: Российский фигурист решил исчезнуть

Российский фигурист Валерий Ангелопол заявил в соцсети, что больше не хочет вести публичную жизнь и рассказывать подписчикам о происходящем с ним. Он попросил фанатов не воспринимать такой шаг провалом и депрессией. По словам спортсмена, его всё сильнее отталкивают «жёлтая пресса», показная жизнь и необходимость постоянно что-то транслировать окружающим.

«И да, Валерий-фигурист, Валерий как публичный человек, Валерий как человек, который должен что-то постоянно транслировать, закончился», — написал Ангелопол.

Он добавил, что в последнее время его круг общения заметно сузился. Теперь о переменах в жизни спортсмена будут знать только близкие ему люди. Фигурист добавил, что ему важнее его собственное спокойствие, тишина, душевное равновесие. Он признался, что его могут записать в список сумасшедших, но это право каждого — осуждать или нет чужой выбор.

«Надеюсь на понимание. Это моя последняя просьба к вам», — отметил фигурист.

Наибольшую известность Ангелопол получил в дуэте с Василисой Кагановской. Вместе они дважды побеждали на этапах юниорской серии Гран-при. После распада пары спортсмен пытался продолжить карьеру с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой. Сейчас Ангелополу 21 год. В прошлом году он уже приостанавливал свою карьеру. А зимой этого года он был отчислен из группы заслуженного тренера России Натальи Линичук, его обвинили в «постоянном нарушении тренировочного процесса».

Накануне сообщалось, что российские фигуристы отправились в китайский Сиань, где впервые с 2021 года выступят на этапе юниорской серии Гран-при ISU. Спортсмены вылетели из Шереметьево и должны прибыть в Китай вечером 18 августа по пекинскому времени.