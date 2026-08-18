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18 августа, 08:23

Российские фигуристы вылетели в Китай на первый Гран-при ISU с 2021 года

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские фигуристы отправились в китайский Сиань, где впервые с 2021 года выступят на этапе юниорской серии Гран-при ISU. Спортсмены вылетели из Шереметьево и должны прибыть в Китай вечером 18 августа по пекинскому времени.

На первом этапе сезона Россию в нейтральном статусе представят шесть фигуристов. В одиночном катании заявлены София Дзепка и Лев Лазарев, в парном — Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду — Мария Фефелова и Артём Валов.

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Изначально женскую квоту получила двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева. Однако из-за последствий травмы ноги она не сможет выступить в Сиане, поэтому её заменила Дзепка.

Этап в Китае станет первым турниром юниорской серии Гран-при сезона-2026/27. Основная соревновательная программа пройдёт с 20 по 22 августа.

Российские фигуристы пропускали юниорскую серию ISU после отстранения в 2022 году. Теперь они возвращаются на эти соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Костылева пропустит китайский этап из-за повреждения ноги. Для выступления в Сиане фигуристка готовила сложнейший набор элементов, включая тройные аксели и четверные прыжки.

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Марина Фещенко
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