Российские фигуристы вылетели в Китай на первый Гран-при ISU с 2021 года

Российские фигуристы отправились в китайский Сиань, где впервые с 2021 года выступят на этапе юниорской серии Гран-при ISU. Спортсмены вылетели из Шереметьево и должны прибыть в Китай вечером 18 августа по пекинскому времени.

На первом этапе сезона Россию в нейтральном статусе представят шесть фигуристов. В одиночном катании заявлены София Дзепка и Лев Лазарев, в парном — Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду — Мария Фефелова и Артём Валов.

Изначально женскую квоту получила двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева. Однако из-за последствий травмы ноги она не сможет выступить в Сиане, поэтому её заменила Дзепка.

Этап в Китае станет первым турниром юниорской серии Гран-при сезона-2026/27. Основная соревновательная программа пройдёт с 20 по 22 августа.

Российские фигуристы пропускали юниорскую серию ISU после отстранения в 2022 году. Теперь они возвращаются на эти соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Ранее Life.ru рассказывал, что Костылева пропустит китайский этап из-за повреждения ноги. Для выступления в Сиане фигуристка готовила сложнейший набор элементов, включая тройные аксели и четверные прыжки.