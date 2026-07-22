«Народ всё помнит!» Дегтярёв жёстко осадил Плющенко за слова о российских фигуристах
Дегтярёв ответил Плющенко на слова о деградации фигурного катания в РФ
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Кирилл Кухмарь
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв резко высказался в адрес Евгения Плющенко после нелицеприятного высказывания спортсмена в адрес российского фигурного катания. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь», — приводит слова Дегтярёва kp.ru.
Поводом стали заявления двукратного олимпийского чемпиона о том, что российское фигурное катание якобы деградирует из-за отсутствия зарубежных стартов.
Дегтярёв также прокомментировал смену спортивного гражданства сына Евгения Плющенко Александра. По его словам, подобное решение — это сугубо личное дело каждого родителя, и если Плющенко счёл нужным перевезти наследника в Азербайджан, то он имеет на это полное право как отец.
Он сравнил поведение фигуриста с теми, кто уехал из страны после начала специальной военной операции. Тогда эти люди много говорили, а сейчас пытаются взять свои слова обратно.
«Народ всё помнит. Всё! Слово не воробей», — подытожил Дегтярёв.
Дегтярёв также отметил, что Международный союз конькобежцев (ISU) понемногу смягчает своё отношение к российским спортсменам, и это позитивный сигнал. По его мнению, если есть хоть небольшой шанс выступить, им стоит воспользоваться, пусть даже в нейтральном статусе.
Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова тоже призвала Плющенко быть осторожнее в высказываниях. Её особенно возмутило слово «деградация». По мнению парламентария, тренеру стоило говорить об ухудшении развития вида спорта из-за отсутствия международных стартов — такая формулировка была бы приемлемой. Напомним, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана связан с отсутствием перспектив в России.
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