«Народ всё помнит!» Дегтярёв жёстко осадил Плющенко за слова о российских фигуристах

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв резко высказался в адрес Евгения Плющенко после нелицеприятного высказывания спортсмена в адрес российского фигурного катания. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь», — приводит слова Дегтярёва kp.ru.

Поводом стали заявления двукратного олимпийского чемпиона о том, что российское фигурное катание якобы деградирует из-за отсутствия зарубежных стартов.

Дегтярёв также прокомментировал смену спортивного гражданства сына Евгения Плющенко Александра. По его словам, подобное решение — это сугубо личное дело каждого родителя, и если Плющенко счёл нужным перевезти наследника в Азербайджан, то он имеет на это полное право как отец.

Он сравнил поведение фигуриста с теми, кто уехал из страны после начала специальной военной операции. Тогда эти люди много говорили, а сейчас пытаются взять свои слова обратно.

«Народ всё помнит. Всё! Слово не воробей», — подытожил Дегтярёв.

Дегтярёв также отметил, что Международный союз конькобежцев (ISU) понемногу смягчает своё отношение к российским спортсменам, и это позитивный сигнал. По его мнению, если есть хоть небольшой шанс выступить, им стоит воспользоваться, пусть даже в нейтральном статусе.