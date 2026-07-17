Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 19:00

Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан, а его отец запросил грант на 24 млн для «патриотического» шоу

Академия Плющенко просит 24,1 млн рублей на «патриотическое» ледовое шоу

Александр и Евгений Плющенко. Обложка © ТАСС / UR

Александр и Евгений Плющенко. Обложка © ТАСС / UR

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» подала заявку на президентский грант в 24,1 млн рублей. На выделенные средства планируется поставить спектакль «Снежная королева».

В описании проекта указано, что постановка должна продвигать «традиционные духовно-нравственные ценности русского народа» и объединять поколения. Отдельный акцент создатели делают на защите детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».

«Я люблю Азербайджан»: Рудковская объяснила выбор новой страны для Гном Гномыча
«Я люблю Азербайджан»: Рудковская объяснила выбор новой страны для Гном Гномыча

Заявка была подана спустя некоторое время после громкого заявления самого Евгения Плющенко. Ранее его 13-летний сын Александр, известный как Гном Гномыч, принял решение выступать за сборную Азербайджана. Комментируя смену спортивного гражданства, отец фигуриста резко высказался о ситуации в российском спорте. Он назвал происходящее деградацией и посетовал, что юный атлет оказался не нужен на родине, где многие считали его «не тянущим».

«Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов», — привела тогда пресса слова Плющенко.

«Это удивительно»: В ГД оценили запрос Плющенко на грант в 24 млн после перехода Гном Гномыча в Азербайджан
«Это удивительно»: В ГД оценили запрос Плющенко на грант в 24 млн после перехода Гном Гномыча в Азербайджан

Примечательно, что незадолго до запроса крупной суммы на патриотическую инициативу академия уже получала бюджетное финансирование. По информации «Базы», когда информация о переходе спортсмена в другую сборную стала публичной, структура «Ангелы Плющенко» получила 2 млн рублей от Училища олимпийского резерва № 1.

Ранее стало известно, что Гном Гномыч примет участие в этапах юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Турции и Грузии в сентябре. Эти выступления станут для него первыми под флагом Азербайджана.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Евгений Плющенко
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar