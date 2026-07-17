Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан, а его отец запросил грант на 24 млн для «патриотического» шоу

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» подала заявку на президентский грант в 24,1 млн рублей. На выделенные средства планируется поставить спектакль «Снежная королева».

В описании проекта указано, что постановка должна продвигать «традиционные духовно-нравственные ценности русского народа» и объединять поколения. Отдельный акцент создатели делают на защите детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».

Заявка была подана спустя некоторое время после громкого заявления самого Евгения Плющенко. Ранее его 13-летний сын Александр, известный как Гном Гномыч, принял решение выступать за сборную Азербайджана. Комментируя смену спортивного гражданства, отец фигуриста резко высказался о ситуации в российском спорте. Он назвал происходящее деградацией и посетовал, что юный атлет оказался не нужен на родине, где многие считали его «не тянущим».

«Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов», — привела тогда пресса слова Плющенко.

Примечательно, что незадолго до запроса крупной суммы на патриотическую инициативу академия уже получала бюджетное финансирование. По информации «Базы», когда информация о переходе спортсмена в другую сборную стала публичной, структура «Ангелы Плющенко» получила 2 млн рублей от Училища олимпийского резерва № 1.

Ранее стало известно, что Гном Гномыч примет участие в этапах юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Турции и Грузии в сентябре. Эти выступления станут для него первыми под флагом Азербайджана.