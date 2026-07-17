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17 июля, 19:04

«Это удивительно»: В ГД оценили запрос Плющенко на грант в 24 млн после перехода Гном Гномыча в Азербайджан

Свищёв поставил под сомнение запрос Плющенко на грант в 24,1 млн рублей

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал запрос академии Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей для проведения ледового шоу «Снежная королева». Он подчеркнул, что поддерживает популяризацию спорта и привлечение зрителей через соревнования, тренировки, мастер-классы и шоу, однако отметил, что у него возникли вопросы к Плющенко.

«Отправляет своего ребёнка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно», — возмутился он, передаёт «Совспорт».

Свищёв подчеркнул, что необходимо изучить правила и принципы: определить гражданство Плющенко, за кого выступает его сын и где продолжает работать.

Пономарёв раскритиковал 13-летнего Плющенко за слова о Яшине
Пономарёв раскритиковал 13-летнего Плющенко за слова о Яшине

Ранее Федерация фигурного катания России одобрила переход Александра Плющенко в юрисдикцию Азербайджана. После оформления документов в ISU он сможет выступать за сборную этой страны с нового сезона. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Плющенко и его семью за смену гражданства сына, подчеркнув, что настоящий патриот не стал бы так легко менять родину.

В ответ Евгений Плющенко пояснил, что семья приняла такое решение из-за деградации условий в России. Эти слова вызвали реакцию Олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой, которая призвала Плющенко внимательнее высказываться о положении российских фигуристов.

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Николь Вербер
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