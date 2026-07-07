Пономарёв раскритиковал 13-летнего Плющенко за слова о Яшине

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв резко отреагировал на высказывание 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, который заявил, что вратарь сборной Кабо-Верде Возинья (Жозимар Жозе Эвора Диаш) выглядит для него сильнее, чем легендарный советский голкипер Лев Яшин.

«Яшин — мировая известность. А сравнивать его с Возиньей... Ёлки-палки, ещё Плющенко будет рассуждать о футболе. Меня такие слова в адрес Яшина задевают и обижают. Но на это не надо обращать внимание. Плевать, что говорит этот Плющенко. Пусть не лезет в футбол», — цитирует Пономарёва Sport24.

Ветеран подчеркнул, что Лев Яшин остаётся фигурой мирового масштаба, а его вклад в футбол признан на международном уровне. При этом он призвал не придавать серьёзного значения словам юного фигуриста.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой в адрес семьи Евгения Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Причиной стали действия сына спортсмена, который сменил российское гражданство на азербайджанское. Депутат подчеркнул, что патриотичный человек не стал бы менять родину так легко.