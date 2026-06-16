«Это не делает нас сильнее»: Карелин резко высказался о переходе Гном Гномыча под флаг Азербайджана

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался против смены спортивного гражданства российскими спортсменами. Так он отреагировал на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана.

Ранее стало известно, что 13-летний сын Евгения Плющенко получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. Решение приняли на заседании исполкома организации 21 мая.

После оформления документов от Международного союза конькобежцев юный фигурист сможет выступать за Азербайджан уже со следующего сезона. Евгений Плющенко сообщал, что его сын получил спортивное гражданство этой страны сроком на пять лет.

Карелин заявил, что не поддерживает такие решения. По его словам, смена спортивного гражданства и параллельный зачёт не помогают укреплять российский спорт.

«Я против смены спортивного гражданства, я против параллельного зачета, потому что это не делает нас сильнее», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Переход Плющенко-младшего вызвал широкий резонанс в российском фигурном катании. Одни обсуждают решение семьи как возможность для спортсмена продолжить международную карьеру, другие говорят о риске оттока молодых талантов.

После новостей о смене спортивного гражданства Александр Плющенко столкнулся с повышенным вниманием в соцсетях. Вокруг его решения также появились слухи о возможных переходах других фигуристов.

На фоне санкций и ограничений для российских спортсменов тема смены спортивного гражданства остаётся одной из самых болезненных для отечественного спорта.