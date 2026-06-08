Милонов осудил семью Плющенко за переход Гном Гномыча под флаг Азербайджана

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал семью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Поводом стало то, что его сын Гном Гномыч (Александр) сменил российское спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом пишет «Советский спорт».

«Да, можно временно находиться на чужбине, но то, что они ещё и сляпали ему паспорт, показывает, что эти люди не имеют права нам ничего указывать. Их нравственные качества находятся внизу. Ни один патриот не может разбрасываться родиной направо и налево», — сказал депутат.

Милонов также высказался о Яне Рудковской. Он назвал мать Гном Гномыча порождением космополитической попсовой тусовки, где люди не понимают, что такое верность родине, честь и отвага. По мнению депутата, для продюсера сын — «гражданин мира». Он добавил, что это позиция релокантов, и назвал Рудковскую плохим примером для своего ребёнка.