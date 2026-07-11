«В России он никому не нужен»: Плющенко — о переходе сына в Азербайджан
Евгений Плющенко: Сын уходит в сборную Азербайджана из-за деградации в России
Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение о переходе своего 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана в интервью Sport.24. По словам фигуриста, главная причина — отсутствие перспектив для выступлений в России.
Плющенко заявил, что его сын не был востребован на родине, и если бы он не был сыном знаменитого спортсмена, на него никто бы не обратил внимания. Он подчеркнул, что хочет, чтобы ребёнок выступал на международных турнирах, а в российском фигурном катании сейчас наблюдается деградация.
«Я хочу, чтобы ребёнок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — заявил Плющенко.
При этом он поблагодарил главу ФФККР Антона Сихарулидзе за возвращение российских фигуристов к соревнованиям под эгидой ISU. Напомним, 21 мая исполком ФФККР дал спортсмену открепление, а 1 июля ISU разрешил ему представлять Азербайджан на международных стартах со следующего сезона.
Напомним, Федерация фигурного катания России одобрила переход Александра Плющенко в юрисдикцию Азербайджана, и после оформления документов в ISU он сможет выступать за сборную этой страны с нового сезона. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал семью Евгения Плющенко после того, как его сын сменил российское гражданство на азербайджанское, заявив, что патриот не стал бы так легко менять родину.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.