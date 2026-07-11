«В России он никому не нужен»: Плющенко — о переходе сына в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение о переходе своего 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана в интервью Sport.24. По словам фигуриста, главная причина — отсутствие перспектив для выступлений в России.

Плющенко заявил, что его сын не был востребован на родине, и если бы он не был сыном знаменитого спортсмена, на него никто бы не обратил внимания. Он подчеркнул, что хочет, чтобы ребёнок выступал на международных турнирах, а в российском фигурном катании сейчас наблюдается деградация.

«Я хочу, чтобы ребёнок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — заявил Плющенко.

При этом он поблагодарил главу ФФККР Антона Сихарулидзе за возвращение российских фигуристов к соревнованиям под эгидой ISU. Напомним, 21 мая исполком ФФККР дал спортсмену открепление, а 1 июля ISU разрешил ему представлять Азербайджан на международных стартах со следующего сезона.