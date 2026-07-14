Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 12:43

Журова призвала Плющенко следить за языком после слов о деградации фигуристов РФ

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призвала двукратного победителя Олимпийских игр и тренера Евгения Плющенко осторожнее высказываться о положении российских фигуристов. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости». Резкую реакцию парламентария вызвало слово «деградация».

«Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально», — отметила Журова.

Ранее Плющенко объяснил переход своего сына Александра под флаг Азербайджана тем, что выступления только в российских регионах ведут к «деградации наших спортсменов». Депутат считает, что именно эта формулировка стала причиной критики. По её словам, общественность уцепилась за наиболее резкое слово и сосредоточилась на нём.

Милонов осудил семью Плющенко за переход Гном Гномыча под флаг Азербайджана
Милонов осудил семью Плющенко за переход Гном Гномыча под флаг Азербайджана

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана связан с отсутствием перспектив в России. Фигурист отметил, что хочет видеть ребёнка на международных турнирах, а происходящее в отечественном фигурном катании счёл деградацией.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Евгений Плющенко
  • Светлана Журова
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar