Журова призвала Плющенко следить за языком после слов о деградации фигуристов РФ

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призвала двукратного победителя Олимпийских игр и тренера Евгения Плющенко осторожнее высказываться о положении российских фигуристов. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости». Резкую реакцию парламентария вызвало слово «деградация».

«Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально», — отметила Журова.

Ранее Плющенко объяснил переход своего сына Александра под флаг Азербайджана тем, что выступления только в российских регионах ведут к «деградации наших спортсменов». Депутат считает, что именно эта формулировка стала причиной критики. По её словам, общественность уцепилась за наиболее резкое слово и сосредоточилась на нём.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана связан с отсутствием перспектив в России. Фигурист отметил, что хочет видеть ребёнка на международных турнирах, а происходящее в отечественном фигурном катании счёл деградацией.