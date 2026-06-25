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25 июня, 07:26

«Я люблю Азербайджан»: Рудковская объяснила выбор новой страны для Гном Гномыча

Яна Рудковская заявила, что сама выбрала Азербайджан для переезда Гном Гномыча

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Яна Рудковская впервые прокомментировала скандал вокруг смены спортивного гражданства её сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч. В программе Пятого канала продюсер объяснила, почему 13-летний фигурист будет представлять Азербайджан, а не Россию.

В последние дни в шоу-бизнесе активно обсуждали новость о переходе сына Евгения Плющенко в другую юрисдикцию. В спортивном сообществе и среди поклонников фигурного катания это вызвало резонанс, в том числе из-за прежних заявлений самого Плющенко о подобных переходах у других спортсменов.

Рудковская заявила, что сама выбрала Азербайджан для переезда Гном Гномыча. Видео © Пятый канал

Рудковская заявила, что её сын не принимал самостоятельного решения и остаётся ребёнком, который только начинает спортивный путь. Выступать на международных соревнованиях он хотел давно, а выбор страны для участия сделала она сама. Продюсер подчеркнула, что Гном Гномыч будет представлять и Россию, и Азербайджан, поскольку тренируется в российской школе фигурного катания под руководством отца.

«Мы очень много бываем в Баку. Я люблю очень Азербайджан. Мой муж очень любит Азербайджан. Мы много там делаем наших выступлений, сказок. Я вообще люблю Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Я люблю Мальдивы. Но, к сожалению, на Мальдивах нет фигурного катания. Так можно было за Мальдивы», — пошутила Рудковская.

Милонов осудил семью Плющенко за переход Гном Гномыча под флаг Азербайджана
Милонов осудил семью Плющенко за переход Гном Гномыча под флаг Азербайджана

Напомним, ранее Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана, из-за чего подвергся критике. В итоге они с отцом закрыли аккаунты в соцсетях. Тем временем ISU дал зелёный свет на переход Гном Гномыча.

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Борис Эльфанд
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