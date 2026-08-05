«Беспокоятся о флагах»: ISU заставил фигуриста Лазарева согласовывать костюмы перед Гран-при в Сиане

Тренер 16-летнего фигуриста Льва Лазарева Сергей Давыдов рассказал RT о подготовке к этапу юниорского Гран-при ISU в Сиане. По его словам, помимо спортивных аспектов, есть и ряд организационных нюансов.

Неожиданным требованием организаторов стала отправка фотографий костюмов для подтверждения допуска. Давыдов предположил, что это связано с опасениями по поводу возможных флаговых расцветок или других элементов, которые могут быть расценены как нарушение правил для нейтральных спортсменов. Тренер отметил, что они готовятся выступать, но пока есть вопросы, которые предстоит уладить.

А ранее Life.ru писал, что фигуристка Елена Костылева хочет вернуть РФ три квоты в юниорском катании на Гран-при в Китае. Турнир состоится с 20 по 22 августа. Спортсменка заверила, что не испытывает страха перед стартом в Китае, однако признаётся, что волнение всё же присутствует.