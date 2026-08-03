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3 августа, 12:01

«Буду бороться за всех русских»: Юная фигуристка Костылева готовит план на Китай

Костылева хочет вернуть России три квоты в юниорском катании на Гран-при в Китае

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российская фигуристка Елена Костылева планирует в новом сезоне отвоевать для РФ три квоты в женском юниорском одиночном катании — столько было у страны до отстранения. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в преддверии старта первого для наших соотечественников этапа юниорского Гран-при в нейтральном статусе в Китае.

Сейчас именно Костылева считается основной кандидаткой на этап юниорского Гран-при в китайском Сиане. Турнир состоится с 20 по 22 августа. При этом ISU допустил россиян к своим соревнованиям в нейтральном статусе только с сезона-2026/27.

«Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования», — сказала юная спортсменка.

Она добавила, что мечтает вернуть те времена в фигурном катании, что были при Александре Трусовой, Алёне Косторной, Анне Щербаковой, Алине Загитовой и Евгении Медведевой. По словам фигуристки, в последние годы перед отстранением россиянки были сильнейшими, и она хочет, чтобы отечественные спортсмены и дальше поднимались на пьедестал.

«Буду бороться за всех русских», — подчеркнула девочка.

Елена заверила, что не испытывает страха перед стартом в Китае, однако признаётся, что волнение всё же присутствует. Спортсменка впервые посетит эту страну, а любая незнакомая обстановка, по её словам, вызывает лёгкое напряжение из-за отсутствия опыта выступлений в подобных условиях. При этом Костылева считает, что международные турниры принципиально не отличаются от российских. Единственное различие — более широкий состав участников из разных стран, что, по мнению фигуристки, делает соревнования только интереснее.

Костылева также рассказала и о наборе сложных элементов. В короткой программе она готовит тройной аксель, а в произвольной — два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп. Этот контент она собирается накатывать до старта.

Что касается формы, то тут, по словам фигуристки, всё непредсказуемо: иногда она выходит на пик за пару дней, иногда набирает кондиции дольше. Костылева надеется, что подойдёт к соревнованиям в Китае в хорошем состоянии, а лучшую форму покажет прямо во время выступления. Больше всего сейчас она ждёт самого приезда в страну, первой тренировки и любимого предстартового настроения.

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Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев допустил к соревнованиям сразу пятерых российских одиночников, присвоив им нейтральный статус. Среди девушек в список вошли Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и Алина Горбачева, а у мужчин — Григорий Фёдоров. Это решение открывает им дорогу на крупные международные турниры нового цикла и стало продолжением постепенного смягчения ограничений.

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Вероника Бакумченко
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