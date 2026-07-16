Лёд тронулся: ISU выдал нейтральный статус пятерым российским фигуристам

Международный союз конькобежцев официально объявил о допуске группы российских спортсменов. Нейтральный статус присвоен сразу пяти фигуристам, выступающим в одиночном разряде. Это решение открывает им путь на крупнейшие международные арены грядущего цикла.

В список счастливчиков вошли лидеры российской сборной. Среди девушек отмечены Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и Алина Горбачева. Единственным представителем мужской части команды стал Григорий Федоров.

Данный шаг является продолжением частичного смягчения санкционного режима. Ранее организация ограничила участие наших спортсменов лишь одной квотой в парном катании на юниорском этапе Гран-при. Теперь же представители самого популярного вида получили полноценный доступ к соревнованиям.

Согласно регламенту статуса «нейтрального атлета», участникам запрещено использовать любую государственную атрибутику. Под табу попадают национальные флаги, гимны и элементы экипировки с символикой РФ. Выступать придется под специальным обозначением AIN.

Напомним, отечественные мастера льда находятся в изоляции с весны 2022 года. Исключение было сделано только для Олимпиады в Италии, где выступали единицы. Текущее решение позволяет рассчитывать на полноценное возвращение в мировой рейтинг.

Ожидается, что обновленный состав участников будет заявлен уже на первый этап серии Гран-при. Он стартует в конце октября во французском Анже. Для многих отобранных атлетов это станет первым крупным международным стартом за последние четыре года.

До этого Федерация гимнастики Германии направила в European Gymnastics обращение с просьбой запретить символику России. Под письмом поставили подписи представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.