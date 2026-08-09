Костылева пропустит Гран-при в Китае из-за повреждения ноги

Елена Костылева пропустит этап юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане из-за последствий повреждения ноги. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации, пишет РИА «Новости».

Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что вместо Костылевой на соревнованиях выступит София Дзепка.

Проблемы с ногой начали беспокоить 14-летнюю фигуристку после закрытых контрольных прокатов юниорской сборной России. По их итогам тренеры изначально решили отправить в Сиань ранее объявленный состав без замен.

Ранее источник агентства сообщал, что руководство ФФККР установило условия для замены спортсмена на втором этапе. Такая возможность появится, только если участник соревнований в Китае не войдёт в тройку лучших. Поэтому Костылева может полностью пропустить юниорскую серию Гран-при в нынешнем сезоне.

Костылева дважды подряд становилась чемпионкой России среди юниоров. Она выполняет элементы ультра-си и тренируется под руководством Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Костылева хотела вернуть России три квоты в женском юниорском одиночном катании на международных соревнованиях. Этап Гран-при в Сиане пройдёт с 20 по 22 августа. ISU разрешил российским спортсменам участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Для выступления в Китае Костылева готовила тройной аксель в короткой программе, а в произвольной — два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп.