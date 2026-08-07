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Регион
7 августа, 15:21

ISU предоставил Камиле Валиевой и Александре Трусовой нейтральный статус

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев, Бизнес Online / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев, Бизнес Online / Алексей Белкин

Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой). Это следует из пресс-релиза организации.

Также нейтральный статус присвоен Петру Гуменнику, Владиславу Дикиджи (мужское одиночное катание), Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову (все четверо – парное катание), Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано (танцы на льду) и Марии Захаровой (женское одиночное).

Камила Валиева — российская фигуристка (род. 2006, Казань), воспитанница группы Этери Тутберидзе, которая в сезоне 2021/22 стала чемпионкой Европы и первой в истории исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх, однако её карьера была омрачена громким допинговым скандалом: в 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал её на четыре года за употребление триметазидина, что привело к аннулированию её результатов с декабря 2021 года, включая золото командного турнира Олимпиады-2022.

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Камила Валиева хочет выступить на Олимпиаде-2030, но ей может помешать ISU

Александра Трусова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, известная как «Русская ракета» за уникальную прыжковую ультра-си. Она является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года и первой в истории фигуристкой, чисто исполнившей на официальных соревнованиях четверные флип, лутц и тулуп, а также вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, ранее нейтральный статус получила Аделия Петросян. Она выступила на Олимпиаде в Италии, где заняла шестое место. Недавно стало известно, что Петросян покидает группу Тутберидзе. По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, спортсменка выгорела после ОИ.

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Никита Никонов
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