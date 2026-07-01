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Регион
1 июля, 14:55

Камила Валиева хочет выступить на Олимпиаде-2030, но ей может помешать ISU

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Российская фигуристка Камила Валиева планирует выступить на Олимпийских играх 2030 года во Франции. По данным Telegram-канала «Mash на спорте», она уже готовится и в целом очень хочет поучаствовать.

На данный момент существует важная проблема: Международный союз конькобежцев (ISU) может отказать ей в допуске. По правилам, это возможно, если кандидат из РФ высказывал поддержку проведению СВО. На деле этот пункт работает странно: фигуриста имеют право дисквалифицировать за фото с чиновниками или даже слова о развитии спорта в нашей стране.

Так уже было с Анастасией Мишиной, Александром Галлямовым, Александрой Степановой, Иваном Букиным и Лалой Крамаренко — её заблокировали за фото с Ириной Винер. Теперь та же угроза может коснуться Валиевой.

Жулин назвал Валиеву последней по-настоящему выдающейся фигуристкой
Жулин назвал Валиеву последней по-настоящему выдающейся фигуристкой

Напомним, что Камила Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России после дисквалификации. Она уже тренируется и включена в резерв сборной. Но это решение удивило депутата Госдумы Светлану Журову. По её словам, фигуристка достойна награды, но в такой ситуации должна была проявить принципиальность. Журова также напомнила, что все спортсмены подписывают антидопинговые соглашения.

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Наталья Афонина
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