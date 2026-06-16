Журова посоветовала Валиевой отказаться от звания мастера спорта

Камила Валиева сохранила статус заслуженного мастера спорта России после завершения периода дисквалификации. Фигуристка уже вернулась к тренировочному процессу и внесена в резерв национальной сборной. Однако это решение вызвало вопросы у олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой. По её мнению, в текущих обстоятельствах обладательнице титула следовало проявить принципиальность.

Народная избранница подчеркнула, что атлетка действительно достойна такой высокой награды. Несмотря на это, Журова указала на пункты антидопингового соглашения, которые подписывают все члены команды.

«Если бы я была на её месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в своё время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в её случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почётно», — прокомментировала ситуацию парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Согласно регламенту, за нарушение подобных норм атлеты часто лишаются регалий. Депутат уверена: добровольный отказ стал бы достойным шагом, который позволил бы спортсменке подтвердить свой класс в честной борьбе.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался против лишения Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта, назвав эту инициативу несправедливой. По его убеждению, фигуристка абсолютно заслуженно носит этот статус, и не стоит добивать её без весомых причин. В разговоре с журналистами он также подчеркнул, что спортсменка уже доказала свой характер, успешно вернувшись после длительного перерыва.