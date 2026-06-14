Обещал стать серьёзнее и увёз в Таиланд: Валиева вернулась к Нестерову после ссоры

Фигуристка Камила Валиева возобновила отношения с хоккеистом Никитой Нестеровым. По информации Mash на спорте, примирение состоялось после трудного разговора, в ходе которого спортсмен пообещал остепениться.

Чтобы доказать серьёзность намерений, Нестеров познакомил избранницу со своей семьёй. После этого вся компания отправилась на отдых в Таиланд.

Пара разместилась в пятизвёздочном отеле Banyan Tree Krabi. Номера оборудованы персональным бассейном и панорамным видом на море, стоимость проживания составляет около 50 тысяч рублей за сутки. Каждое утро Никита, Камила и сестра хоккеиста проводят совместные тренировки: подъём в 6:30, с 7:30 до 9:30 — занятия в зале.

Напомним, в апреле 19-летняя Камила Валиева и 33-летний Никита Нестеров приняли решение разойтись после ссоры. Незадолго до этого фигуристка оставила лайк под постом со словами о том, почему что если мужчина свободен в 34 года, то это не просто так. Вскоре жёны других хоккеистов ЦСКА перестали с ней общаться.