Возвращение мамочки на лёд: Трусова хочет выступить на турнире в Токио

Первым международным стартом Александры Трусовой после возвращения в спорт может стать турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, 22-летняя фигуристка уже подала заявку на участие и занимается оформлением японской визы.

Участие спортсменки пока зависит от решения Международного союза конькобежцев. Трусова ожидает предоставления нейтрального статуса, необходимого для выступления на международных соревнованиях.

Фигуристка возобновляет карьеру после рождения сына Михаила. Первенец Александры Трусовой и её мужа Макара Игнатова появился на свет 6 августа 2025 года.

Перед возвращением на соревнования серебряный призёр Олимпиады-2022 вновь начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе. Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года.