Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 13:16

Возвращение мамочки на лёд: Трусова хочет выступить на турнире в Токио

Фигуристка Александра Трусова планирует выступить на турнире в Токио

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией)/ avtrusova

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией)/ avtrusova

Первым международным стартом Александры Трусовой после возвращения в спорт может стать турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, 22-летняя фигуристка уже подала заявку на участие и занимается оформлением японской визы.

«Кесарево — это жесть»: Фигуристка Трусова раскрыла страшные подробности родов
«Кесарево — это жесть»: Фигуристка Трусова раскрыла страшные подробности родов

Участие спортсменки пока зависит от решения Международного союза конькобежцев. Трусова ожидает предоставления нейтрального статуса, необходимого для выступления на международных соревнованиях.

Фигуристка возобновляет карьеру после рождения сына Михаила. Первенец Александры Трусовой и её мужа Макара Игнатова появился на свет 6 августа 2025 года.

Перед возвращением на соревнования серебряный призёр Олимпиады-2022 вновь начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе. Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года.

Трусова после родов исполнила тройной аксель на видео
Трусова после родов исполнила тройной аксель на видео

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Александра Трусова
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar