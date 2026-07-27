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Регион
27 июля, 17:19

Хореограф Глейхенгауз рассказал о выгорании после 6-го места Петросян на ОИ

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что тяжело переживал результат Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. После соревнований он столкнулся с эмоциональным выгоранием.

Специалист признался, что сразу после Игр испытывал разочарование и пытался побыть в одиночестве.

«Понятное дело, что первые дни после Олимпиады тяжело давались. Я старался не выходить из своей каморки, день точно провёл, не выходя на улицу. Это просто накопленная усталость, эмоциональное выгорание», сказал Глейхенгауз в интервью Okko.

На подготовку фигуристки тренерский штаб потратил много сил и нервов. Однако Петросян завершила соревнования на шестом месте, набрав по итогам двух программ 214,53 балла.

Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю с результатом 226,79 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото, бронзу — её соотечественница Ами Накаи.

Аделия Петросян окончила первый курс балетмейстерского факультета ГИТИСа
Аделия Петросян окончила первый курс балетмейстерского факультета ГИТИСа

20 июля Петросян объявила об уходе из команды Тутберидзе. Аделия Петросян назвала решение покинуть тренерский штаб непростым и поблагодарила наставников за пройденный путь, программы, победы и полученный опыт. Фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе с 2019 года.

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Полина Никифорова
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