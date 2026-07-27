Хореограф Глейхенгауз рассказал о выгорании после 6-го места Петросян на ОИ

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что тяжело переживал результат Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. После соревнований он столкнулся с эмоциональным выгоранием.

Специалист признался, что сразу после Игр испытывал разочарование и пытался побыть в одиночестве.

«Понятное дело, что первые дни после Олимпиады тяжело давались. Я старался не выходить из своей каморки, день точно провёл, не выходя на улицу. Это просто накопленная усталость, эмоциональное выгорание», — сказал Глейхенгауз в интервью Okko.

На подготовку фигуристки тренерский штаб потратил много сил и нервов. Однако Петросян завершила соревнования на шестом месте, набрав по итогам двух программ 214,53 балла.

Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю с результатом 226,79 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото, бронзу — её соотечественница Ами Накаи.

20 июля Петросян объявила об уходе из команды Тутберидзе. Аделия Петросян назвала решение покинуть тренерский штаб непростым и поблагодарила наставников за пройденный путь, программы, победы и полученный опыт. Фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе с 2019 года.