Аделия Петросян окончила первый курс балетмейстерского факультета ГИТИСа

Участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян завершила первый курс заочного отделения балетмейстерского факультета ГИТИСа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского института театрального искусства.

Спортсменка поступила в учебное заведение в прошлом году. Она попала в мастерскую народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

В пресс-службе подчеркнули: обучение проходило успешно. Никаких академических задолженностей у фигуристки нет.

20 июля ряд изданий распространил информацию, что Петросян сообщила тренерам о зачислении в вуз. Отмечалось, что полноценной подготовки к соревновательному сезону она не вела.

«Аделия в прошлом году поступила на заочное отделение в мастерскую народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в этом году успешно закончила первый курс», — прояснили ситуацию в ГИТИСе.

Ранее спортсменка объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. При этом она подчеркнула, что завершать карьеру не намерена. Сейчас Петросян 19 лет. На Играх в Италии она заняла шестое место в женском одиночном катании. В её послужном списке также три победы на чемпионате России и три титула в финале национального Гран-при.