Аделия Петросян продолжит карьеру после ухода от Тутберидзе

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не собирается уходить из большого спорта. После неожиданного ухода из группы Этери Тутберидзе спортсменка намерена продолжить карьеру и рассматривает несколько вариантов дальнейшей подготовки.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к фигуристке. По его словам, разговоры о завершении выступлений не соответствуют действительности.

«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», – рассказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что Петросян не вела активную подготовку к новому сезону из-за проблем с бедром. Кроме того, спортсменка планировала уделить больше внимания учёбе.

В понедельник фигуристка объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, где тренировалась на протяжении нескольких лет. Теперь главным вопросом остаётся выбор нового наставника, который поможет ей продолжить борьбу за высокие результаты.