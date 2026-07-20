Аделия Петросян продолжит карьеру после ухода от Тутберидзе
Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Арина Антонова
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не собирается уходить из большого спорта. После неожиданного ухода из группы Этери Тутберидзе спортсменка намерена продолжить карьеру и рассматривает несколько вариантов дальнейшей подготовки.
Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к фигуристке. По его словам, разговоры о завершении выступлений не соответствуют действительности.
«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», – рассказал собеседник агентства.
До этого стало известно, что Петросян не вела активную подготовку к новому сезону из-за проблем с бедром. Кроме того, спортсменка планировала уделить больше внимания учёбе.
В понедельник фигуристка объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, где тренировалась на протяжении нескольких лет. Теперь главным вопросом остаётся выбор нового наставника, который поможет ей продолжить борьбу за высокие результаты.
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